RECUPERAÇÃO COM TAPA-BURACOS ENTRE HUMAITÁ E PORTO-VELHO COMEÇAM A APARECER

Demorado, porém em curso, é o que podemos afirmar o que a empresa LCM tem feito ao longo do trecho asfaltado de Humaitá a Porto Velho.

Nossa equipe de reportagem passou no local ‘escolhido’ para o início do TAPA-BURACO com asfalto, e pode verificar que, a empresa está fazendo os serviços no km 32 próximos a torre da CLARO ja há mais de 15 dias.

Mesmo diante de um quadro de demora, o asfalto começou a aparecer em alguns buracos laterais no local.

Pelo ritmo dos serviços em execução, é fácil dizer que, neste verão pelo menos essa parte deve ficar pronta até final de setembro.

Os trechos próximos a Porto Velho, devem ficarem ainda piores até o inverno que se avizinha.