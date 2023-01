Reconhecimento internacional: capital amazonense é destaque no turismo gastronômico em 2023

“Culinária do rio à mesa e receitas ancestrais no coração da Amazônia” esta é a definição do jornal norte-americano The New York Times sobre o turismo gastronômico de Manaus. A capital do Amazonas foi uma das 52 cidades do mundo indicadas pelo periódico como melhores destinos para visitar em 2023, evidenciando o compromisso do Governo do Estado em fortalecer o turismo como matriz econômica.

“A gente tem feito no Governo do Amazonas diversos investimentos para que o nosso estado tenha, cada vez mais, o reconhecimento nacional e internacional devido; e seja conhecido como um dos principais destinos turísticos do mundo. E o resultado está cada dia mais evidente, como nessa publicação de um dos jornais mais acessados no planeta”, declarou o governador Wilson Lima.

Segundo dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), os recursos aplicados, de 2019 a 2022, somam R$ 124,5 milhões, gerando impactos positivos para o segmento na capital e no interior do estado.

Saborear o nosso delicioso tacacá, iguaria típica regional, contemplando o esplêndido Teatro Amazonas é uma das dicas de Nicholas. O atrativo turístico recebeu, em 2022, 53.329 turistas nacionais e internacionais, além de 28.068 visitantes amazonenses, de acordo com os dados da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Os investimentos no setor tiveram reflexo no aumento da movimentação de turistas no Amazonas, houve um aumento de 32,12% no número de passageiros domésticos de janeiro a setembro de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Da mesma forma, houve um crescimento de mais de 1.000% na movimentação de passageiros internacionais, saltando de 2.045 para 26.267.

“Por determinação do governador Wilson Lima, atuamos para que nosso Estado seja cada vez mais reconhecido no âmbito do turismo em todo o mundo. E o resultado disso é a publicação do renomado New York Times”, afirmou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

Fortalecimento do setor

O ordenamento também foi um dos eixos fortalecidos pelo Governo do Amazonas no turismo com visitas técnicas realizadas pela Amazonastur no interior do estado, realizando trabalhos de sensibilização para formalização dos serviços turísticos, por meio do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

“Essa visibilidade só tende a gerar benefícios para nossa gente, como emprego e renda a partir da nossa tão desejada gastronomia, por exemplo. O turismo é uma vocação natural da nossa terra”, disse Wilson Lima.

Os restaurantes Banzeiro, Biatüwi, Caxiri, Fitz Carraldo e Moquém do Banzeiro, citados no artigo do New York Times, pelo escritor e fotógrafo Nicholas Gill, têm Cadastur, evidenciando o desenvolvimento do ordenamento na prática, sendo referência aos turistas que podem consultar os estabelecimentos para um turismo legal.

Ingredientes amazônicos

No artigo, Nicholas Gill também aponta que os ingredientes amazônicos são usados em restaurantes com estrela Michelin em São Paulo, mas indica a cidade de Manaus para apreciar a culinária dos povos originários.

Além disso, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa também é mencionado por conta das garrafas de tucupi, sumo extraído da mandioca utilizado na gastronomia.

FOTOS: Arquivo/Secom