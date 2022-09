Recém-nascida é encontrada dentro de caixa de papelão

Populares escutaram o choro de um bebê e encontraram uma recém-nascida dentro de uma caixa de papelão no bairro Vila Formosa, em Ipatinga, no Vale do Aço, nessa quarta-feira (14/9).

A criança ainda estava com o cordão umbilical e enrolada em um saco preto. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas quando chegaram, a criança já havia sido resgatada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a pequena para o Hospital Márcio Cunha ainda com vida.

Não se sabe o estado de saúde da criança.

A Polícia Civil foi acionada e tenta localizar a família da criança.

Ainda não se sabe quem abandonou a criança no local.

Reportagem em atualização