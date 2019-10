RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO DISTRITO DE REALIDAD

Estivemos no Distrito da Realidade nesta tarde de segunda-feira (28) para acompanhar os serviços de recadastramento eleitoral oferecidos pelo TRE/AMAZONAS, através do Cartório Eleitoral de Humaitá, com a parceria da prefeitura de Humaitá.

Para fazer sua biometria todos os eleitores do Distrito devem portar seus documentos pessoais e comprovante de residência. O eleitor pode ainda transferir seu domicílio eleitoral, ou tirar seu título aqui mesmo, na Escola Municipal onde está funcionando o atendimento ao público. A prefeitura colaborou com a logística e o espaço local.

“Todo eleitor pode regularizar seu título eleitoral aqui na Realidade até o dia 31 de outubro, agradeço ao TRE/AMAZONAS por atender o pedido da Câmara Municipal e da Prefeitura. Em breve este mesmo serviço será disponibilizado no Distrito de Auxiliadora”. Relatou o prefeito do povo Herivaneo Seixas.

TEXTO: ACRÍTICA DE HUMAITÁ

EDIÇÃO: MANUEL MENEZES