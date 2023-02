Real Madrid x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações da final do Mundial de Clubes

É pelo título! O Real Madrid encara o Al-Hilal, da Arábia Saudita, neste sábado às 16h (de Brasília) no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela grande final do Mundial de Clubes da Fifa. Na semifinal, os merengues eliminaram o Al-Ahly, do Egito, ao vencerem por 4 a 1, enquanto os sauditas bateram o Flamengo por 3 a 2 e chegaram à decisão.

VALORIZAÇÃO

– O jogo de amanhã é muito importante para nós. O Mundial de Clubes é um torneio especial porque raramente temos a oportunidade de o disputar. Mal podemos esperar para jogar a final. Temos que aproveitar o jogo. Estamos com fome de vitória. O Al Hilal é um bom time, eles têm muitos jogadores talentosos e experientes. Nós os respeitamos muito – declarou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

ESPERANÇA

– Feliz por chegar à final do Mundial com este clube que tanto amo. Obrigado a este grande grupo de jogadores e muito feliz por levar a Arábia Saudita ao topo – disse Ramón Díaz, técnico do Al-Hilal, que busca o primeiro título mundial de sua história.