Raul Gil, de 85 anos, é internado às pressas em hospital de SP e preocupa

O apresentador Raul Gil, 85 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, no dia de ontem, 1° de fevereiro. Na situação, o integrante do SBT se submeteu a um procedimento médico e acabou preocupando alguns fãs.

A emissora de Silvio Santos chegou a informar que Raul ficou internado na unidade de saúde e que sairá do local hoje (02). Ele teve que realizar uma endoscopia. Em nota, a empresa de Silvio Santos informou o seguinte: ”O SBT afirma que o apresentador deu entrada no hospital para fazer uma endoscopia e deixará a unidade hospitalar nessa quinta-feira.” As informações são do portal Metrópole.

Mais sobre Raul Gil

No último dia 27 de janeiro um dos maiores apresentadores do país resolveu comemorar seu aniversário de 85 anos. Sendo assim ele festejou em grande estilo, e o tema da cerimônia não poderia ser outro a não ser sua própria figura. Através de sua conta oficial do Instagram, ele chegou a afirmar o seguinte: ”Obrigado a todas mensagens! Um grande bjo no coração de todos vocês!.”

E é claro que os internautas não poderiam deixar este momento passar como despercebido. Prontamente trataram de felicitar Raul por mais um ano de vida. Uma apontou: ”Parabéns querido Vovô Raul! Te amo de todo meu coração! Vc é muito iluminado, tem um coração enorme e humildade linda! Me sinto muito honrada de ter tido a oportunidade de ter te conhecido pessoalmente! Te amo de montão.”

”Parabéns meu querido, muitas bênçãos e realizações em sua vida. Deus o abençoe sempre. Gratidão até a eternidade.” ”Parabéns Seu Raul! Desejo saúde e muitas alegrias sempre. Que DEUS abençoe grandemente.” ”EU TE AMOOO!!! Parabéns sempreeee. Obrigada por realizar meu sonho de cantar nesse palco!.”, foram mais comentários de outros usuários