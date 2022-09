Rapper TZ da Coronel lança o clipe da música No Love: “Uma reflexão”

Após ganhar notoriedade com a música Anota a Placa, TZ da Coronel segue rompendo barreiras na como uma das novas promessas do rap. Citado em Sem Samba Não Dá, de Caetano Veloso, e detaque do projeto Poesia Acústica, o rapper acaba de lançar No Love, seu mais novo single. Em menos de 48 horas o videoclipe da música já ultrapassou os 150 mil plays no YouTube e 70 mil reproduções no Spotify.

“O clipe é um momento de reflexão sobre toda caminhada que trilhei para chegar até aqui, toda trajetória de quem é de favela passa para alcançar os seus sonhos, todas as batalhas, dificuldades e obstáculos”, conta ele.

Natural do Morro do Limão, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, TZ da Coronel acumula quase um bilhão de reproduções nas plataformas digitais. Por trás da música, ele apresenta ao público uma mensagem simbolizada pela figura da coruja.

“No Love quer dizer sem amor. E eu tive que ser sem amor em algumas decisões, agir friamente para chegar aqui e essa forma de agir com tranquilidade é o que gera desespero. Também tem um significado por trás da coruja, que é a ave da noite, sabedoria, mistério e inteligência. Assim como a coruja, No Love é um símbolo que mostra como agir, de forma fria e calculista”, explica.

TZ da Coronel iniciou sua caminhada através das batalhas de rima. Recentemente ele assinou com o selo Nada Mal, de Filipe Ret.

Assista ao clipe de No Love!

