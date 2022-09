Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos na Escócia

Morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, a rainha Elizabeth II. Nesta manhã o Palácio de Buckingham divulgou que os médicos estavam “preocupados” com a saúde da monarca.

A Rainha Elizabeth II é monarca britânica com o reinado mais longo da história, ocupando a posição por 70 anos. Ela viu a troca de 15 primeiros-ministros no Reino Unido.

Com o falecimento da monarca, a próxima pessoa a assumir o trono do Reino Unido é o príncipe Charles, de 73 anos, seguido do filho mais velho de Charles com a princesa Diana, o príncipe William, de 40.

Há dois dias, a Rainha Elizabeth II empossou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. A escolhida pelo Partido Conservador assume o cargo no lugar de Boris Johnson, que renunciou em julho. O ritual de posse foi realizado pela primeira vez fora do Palácio de Buckingham, por problemas de saúde da Rainha.