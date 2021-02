RAFINHA CONFIRMA PREFERÊNCIA EM RETORNAR AO FLAMENGO

O craque Rafinha está de volta ao futebol brasileiro, após desligar-se do clube turco onde jogou por uma temporada.

A expectativa é o destino do craque que segundo informações da assessoria do jogador, ele tem como preferência jogar no Rio de Janeiro onde já tem residência fixa. O flamengo é o preferido, mas tem vários outros clubes dispostos a contratarem o jogador.

Esta semana que ora se inicia pode revelar definitivamente o destino do craque que deixou seu legado no clube rubro-negro. Vamos que vamos pois o mercado da bola está aquecido com a reta final do brasileiro 2020/2021.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*