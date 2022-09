Rafael Tavares é o artilheiro do time no campeonato junto com Ítalo

Manaus, AM, 30 (AFI) – O Amazonas-AM conseguiu o histórico primeiro acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no último domingo, 28. Rafael Tavares, capitão da equipe, fez o segundo gol da vitória sobre 3 a 2 contra a Portuguesa-RJ, e virou um dos artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro com 11 gols, ao lado do companheiro de equipe Ítalo.

No final do jogo, o meio campista comemorou muito a classificação e a vaga na Série C do ano que vem e revelou que quase deixou o clube no segundo dia por problemas particulares.

“Muita felicidade. Eu glorifico e honro o nome do Senhor. Porque sem Ele a gente não é nada. Dedico também à minha esposa, que me ajudou muito a estar aqui. Porque no segundo dia eu queria ir embora, por problemas particulares. E ela não deixou eu ir embora. Então eu glorifico a Deus, agradeço a minha esposa nesse momento de ter ficado aqui e ter conseguido esse acesso para o Amazonas”, enfatizou.

O Capitão ainda destacou a vontade do grupo como ponto chave para a conquista do tão sonhado acesso.

“O acesso coroa (a campanha). Porque foi difícil, foi suado. Treinando embaixo de sol, embaixo de chuva. Esse grupo merece, está todo mundo de parabéns. O Amazonas merece pelo que faz fora do campo. A gente fica muito feliz com esse acesso e agora é continuar fazendo o melhor pelo Amazonas”, disse Rafael.