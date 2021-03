Rádio Agência Amazonas sintoniza população com as notícias do Governo do Estado

O Governo do Amazonas amplia a divulgação de suas ações junto à população, a partir desta segunda-feira (22/03), com mais um canal de comunicação: a Rádio Agência Amazonas. Para sintonizar, basta baixar o aplicativo da rádio, já disponível para Android e iOS, ou acessar o portal www.agenciaamazonas.am.gov.br.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), a rádio é vinculada à agência de notícias, lançada em fevereiro deste ano, onde todos os conteúdos veiculados são de domínio público, podendo ser reproduzidos gratuitamente por veículos de comunicação, citando-se a fonte.

A programação da rádio traz as principais notícias sobre o Estado do Amazonas, pautando informações de interesse público, entrevistas com autoridades, transmissões ao vivo e destacando a cultura amazonense.

De acordo com a secretária estadual de Comunicação Social, Josi Gomes, o novo canal fortalece a multimidialidade trabalhada no dia a dia da Secom. “Contamos, atualmente, com uma equipe dinâmica que desenvolve produtos que conversam com diversas plataformas, desde a produção textual, de vídeos, redes sociais e agora fortalecendo a presença do Governo no rádio. Tudo para chegar a mais pessoas, tornando nossa comunicação ainda mais democrática”, disse.