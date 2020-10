RADEMACKER CHAVES INAUGURA ESCOLA MUNICIPAL EM PRAINHA

Nesta manha de domingo (25) o vice-prefeito de Humaitá inaugurou oficialmente a Escola Municipal Ir. CLARA JACOB da Comunidade ribeirinha de Prainha.

A antiga unidade estava sem as mínimas condições de uso, e agora com a nova unidade, estudantes da zona rural ganha novo espaço e uma nova escola.

“Educação no interior avançou ao longo de nossa gestão, fizemos mais de 20 novas escolas, substituindo as unidades que ficaram praticamente destruídas após a enchente de 2014 o prefeito Herivaneo Seixas fez e está fazendo o resgate de nossa educação rural, com novas escolas, Internet e todas com mobílias padrão FNDE”. Declarou o vice prefeito Rademacker.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ