Rachadura ocasionadas pela erosão, comprometem o transito na Rua Monteiro. A prefeitura já está no local realizando sua recuperação

A prefeitura de Humaitá através da secretaria de infraestrutura, amanheceu nesta manhã de feriado nacional com as maquinas roncando na Rua monteiro próximo ao Porto Admilson Brasil (Porto da Dilma). A via pública voltou a oferecer um alto risco para quem por ali trafega, com imensas rachaduras não somente no asfalto, mas em toda a área do muro de contenção.

Uma retroescavadeira já está cavando o local das rachaduras onde a caçamba está jogando pedras de cascalho para compactar a pista. Observando do alto podemos ter uma noção do comprometimento de risco que o local está oferecendo.

As equipes de trabalho já estão em ação para o restabelecimento da trafegabilidade e segurança aos motoristas e toda a população que passa pela via pública.