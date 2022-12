R$ 9,7 milhões: Flamengo diz “sim” para confirmar contratação de encher os olhos da Nação

O Flamengo vai começar a próxima temporada como o grande favorito para conquistar os principais títulos do continente. O único torneio que o CRF não teria essa pressão toda seria a final do Mundial Interclubes, caso o Mengão de Vítor Pereira chegue na decisão, possivelmente enfrentando o gigante espanhol Real Madrid.

O elenco se reapresenta no Ninho do Urubu para começar os trabalhos com a nova comissão técnica e, queira ou não, o trabalho começará do 0. Apesar do pouco tempo, Dorival Júnior tinha 5 a 6 meses de casa e os jogadores estavam começando a ficar acostumados com a filosofia de jogo, o dia a dia de trabalho etc.

Sobre reforços, o Mengão segue atento a qualquer possibilidade de negócio. O goleiro Agustín Rossi é a primeira contratação fechada pelo Mais Querido, mas ainda não se sabe se ele conseguirá chegar agora em janeiro ou no meio do ano, quando termina oficialmente seu contrato com o Boca Juniors, da Argentina.

Após questionamentos e até algumas críticas, a direção flamenguista também resolveu trazer um meio-campista que tenha perfil parecido com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Meses atrás, Oscar foi tentado, mas os chineses não liberaram. Coutinho também foi um nome falado nos bastidores, mas o Aston Villa só aceita vender e por preço alto, algo que dificulta qualquer acerto neste momento. Assim, um gringo, segundo a imprensa argentina, está realmente em negociação e até há valores para convencer o jogador e jogar no Brasil pela primeira vez.

Trata-se de Juan Quintero, colombiano que está no River Plate por empréstimo. O ex-clube de Marcelo Gallardo está com muitas dificuldades para contratá-lo de forma definitiva e o jogador recebeu ofertas de outros times, incluindo o Flamengo. Os cariocas estão dispostos a pagar R$ 750 mil de salário (cerca de R$ 9,7 milhões por ano) para ter o meio-campista já em janeiro de 2023 e aguarda uma resposta dos seus representantes ainda nesta semana.