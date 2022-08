R$ 362 milhões! Clube europeu sobe oferta e fica a detalhes de anúnciar a contratação de Lucas Paquetá

O brasileiro Lucas Paquetá, titular da Seleção Brasileira, do técnico Tite e grande nome do Lyon, está bem perto de trocar o futebol francês para viver um novo desafio na Premier League. O West Ham é o grande interessado e, para contar com Paquetá, o clube de Londres tratou de subir a oferta para convencer o Lyon a liberar o futebol do meia.

Segundo o jornal ‘L’ equipe’, Paquetá está bem próximo de ser o novo reforço do West Ham. O clube inglês subiu a oferta para convencer o Lyon e o brasileiro é esperado na Inglaterra para passar por exames médicos e assinar contrato.

Paquetá entende que chegou o momento de viver um novo desafio na carreira e, diante disso, busca um novo clube para atuar. A ideia era um time de maior expressão na Inglaterra, mas, no entendimento do brasileiro e seu agente, o West Ham está de bom altura, já que tem uma grande vitrine na Europa.

O valor da transferência gira em torno de 60 milhões de euros. A proposta chegará na mesa do Lyon nas próximas horas, que nada poderá fazer diante de tanto dinheiro. O Lyon que, dias atrás, chegou a recusar cerca de 40 milhões de euros pelo brasileiro.