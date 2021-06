Quinto traficante que ordenou ataques criminosos no Amazonas é preso

Uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) prendeu, na noite desta quarta-feira (09/06), o quinto traficante que encabeçou a organização de ataques criminosos registrados no estado, no último final de semana. Com extensa ficha criminal, Gabriel Marques de Moura, de 23 anos, foi localizado pelas equipes policiais no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, com drogas e um revólver calibre 38.

De acordo com as investigações policiais, o infrator integra a facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro e era subordinado ao traficante Ederfran de Oliveira Silva, vulgo “Neném”, preso na segunda-feira (07/06), na capital, também por ser um dos idealizadores da ação criminosa. Gabriel é o quinto líder de facção preso, nesta semana, por conta dos ataques.

O traficante estava escondido na casa da ex-mulher, localizada na rua Brasil, na Redenção, e foi preso por volta das 19h. Esta é a sétima passagem policial dele. A primeira ocorreu em fevereiro de 2014, quando ele ainda era adolescente, por tráfico de drogas. Em outubro daquele mesmo ano foi flagrado novamente pelo crime. Em 2015, ainda adolescente, respondeu por porte ilegal de arma de fogo. Depois de adulto, foi preso outras três vezes por tráfico de drogas, sendo a última em 2018.

Durante a abordagem nesta quarta-feira, Gabriel não apresentou resistência aos policiais e logo revelou onde escondia a arma e as drogas. Com ele, foram apreendidos quase meio quilo de entorpecentes, entre pasta base de cocaína, oxi e maconha.

O caso foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da cidade, onde Gabriel foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Lideranças de facção presas – Desde o domingo, as forças policiais do Amazonas vêm efetuando prisões de envolvidos nos ataques registrados em Manaus e nove municípios do interior. Até o momento, foram 42 prisões e a apreensão de três adolescentes.

Alguns dos cabeças do ataque, identificados nas investigações como lideranças de uma facção criminosa, já foram presos. Alguns deles são denominados “conselheiros” do grupo criminoso.

As prisões iniciaram no domingo (06/06), mesmo dia em que os ataques começaram.

No domingo, agentes da SSP-AM prenderam o conselheiro provisório da facção, identificado como Ederfran de Oliveira Silva, o “Neném”. A prisão ocorreu em uma residência de luxo no bairro Novo Aleixo, zona norte, no momento em que ele estava em uma festa.

De acordo com a polícia, após a morte de Erick Batista Costa, o “Dadinho”, Ederfran se tornou um conselheiro temporário da organização criminosa e foi um dos autores intelectuais dos ataques e incêndios em Manaus, registrados no final de semana. Ele vivia uma vida de luxo, possuía carros importados e é irmão do traficante “Babujo”, que está preso em uma unidade prisional em Manaus.

Na madrugada de segunda-feira (07/06), Brandon Washington Martins e Silva, o “Breno”, foi preso na rua Rio Jordão, bairro Colônia Terra Nova, zona norte. Com o suspeito, foram apreendidas uma submetralhadora calibre PT40, porções de cocaína e mais de R$ 3,3 mil. “Breno” é um dos envolvidos nos ataques.

Na operação “Cabeças III”, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em conjunto com a Polícia Civil do estado do Pará, na manhã desta terça-feira (08/06), foi preso Marcos Paulo Monte dos Santos, o “Mosquito”.

O foragido foi identificado como conselheiro final da facção de traficantes. A prisão ocorreu em uma residência no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, e no momento da prisão o infrator apresentou documento falso.

Segundo a delegada adjunta do Denarc, Tamara Albano, Marcos Paulo faz parte da cúpula da facção criminosa que atua no estado do Pará. O suspeito estava no Amazonas para se esconder, uma vez que é apontado como articulador da morte de vários agentes públicos e possui mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e associação ao tráfico de drogas.

Durante a operação “Fight Back”, foram presos três indivíduos envolvidos nos ataques, entre eles Sidney Mateus Santos Machado, 23, vulgo “Maranhão”, apontado como idealizador do ataque no prédio do 24º Distrito Integrado de Polícia.

Com ele, foram presos João Vitor de Azevedo Melo, de 22 anos, e Roney Marinho Machado, 26. O trio foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Sidynei, que já possui dois mandados de prisão, responderá também por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Além do flagrante, Roney responderá por uso de documento falso. Todos serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

FOTOS E VÍDEO: Divulgação/SSP-AM