“Questionaram a paternidade”; Eliezer volta a comentar sobre polêmica após anúncio de gravidez com Viih Tube e desabafa

Desde a sua participação no BBB 22, Eliezer tem vivido uma fase de muitos acontecimentos. O influencer, que se relacionou com Viih Tube meses após o seu confinamento, anunciou recentemente que será pai. O casal compartilhou a notícia em um vídeo publicado no canal da youtuber.

Com a repercussão da gravidez, Eli acabou se envolvendo em uma polêmica ao afirmar que não irá morar com a influencer durante o período da gestação. Por conta de sua fala, ele foi bastante criticado nas redes sociais e, segundo o próprio Eli, a sua paternidade chegou a ser questionada.

“Foram muito maldosos comigo, vi comentários muito ruins. E é difícil ver as pessoas questionarem minha paternidade, questionarem minha felicidade num momento tão importante”, desabafou ele, em entrevista ao jornal O Globo. O ex-bbb contou que, por enquanto, ambos escolheram viver cada um na sua casa, mas que eles já estão projetando morar juntos quando o bebê nascer: “Por enquanto, o namoro vai continuar igual. A gente reveza nossas casas, ela fica um tempo na minha casa e eu fico na dela”.

Ex-BBB Eliezer descarta morar com Viih Tube após descobrir gravidez: Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar para casa dela, nem ela para minha”. pic.twitter.com/QziN6SRPJN — UpdateCharts (@updatecharts) September 24, 2022

Mas não é de agora que os dois são alvos de críticas na web. No início do romance, o casal foi criticado por definir o relacionamento ‘sem rótulos’: “Ainda estou tentando aprender a lidar com os haters. Ela já está acostumada”, disse. Vale destacar que em agosto, Eliezer pediu Viih Tube oficialmente em namoro.

Eliezer rebate críticas

Após revelar que não irá morar com Viih Tube por agora, Eliezer recebeu uma série de críticas, inclusive de famosos. Nas redes sociais, ele rebateu alguns comentários: “Se fosse: ‘Eli vai morar na casa da Viih’, os comentários seriam: ‘Ah lá! Ele sendo bancado por ela’. Como a notícia é que ainda não vamos morar juntos, os comentários são: ‘o filho é da mãe’, ‘sabia que ia cair fora’, ‘ela vai criar o filho sozinha’. Meu Deus”, escreveu o ex-BBB no Twitter.