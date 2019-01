Quem vencerá esta disputa?

A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) está polarizada entre dois candidatos, os deputados Josué Neto e Belarmino Lins. Os bastidores estão fumaçando preto e o equilíbrio parecem ser a medida certa entre os dois postulantes.

O deputado estadual Josué Neto vira e mexe estampa que já tem apoio suficiente para vencer a disputa com folgada margem de votos, o que deixa os correligionários de seu adversário, ainda mais motivados a mudarem o cenário, com reuniões secretas, acordos de interesse individual em troca desta “possível mudança” até a disputa final.

O deputado Belarmino Lins é do tipo mineiro, articula-se sempre mantendo o mais absoluto “sigilo”, o que deixa preocupado seu adversário. Belarmino Lins circula devagar, com passadas firmes, sem demonstrar a menor preocupação com a propaganda antecipada de seu adversário.

Os jornais, sites, e blogs que acompanham de perto este “jogo político”, também estão divididos, pois a disputa é cheia de surpresas e como os votos são passíveis de mudanças inesperadas, minutos antes desta eleição, todo cuidado é pouco.

O governador Wilson Lima, não declarou publicamente qual seu preferido, o que deixa a disputa ainda mais indefinida. É lógico que a entrada do governador no circuito, faria uma grande diferença, porém criaria descontentamento no grupo derrotado. Vamos aguardar este resultado que parece uma disputa do UFC de pesos pesados, que com um único golpe pode colocar o adversário pra dormir sem saber o que aconteceu.