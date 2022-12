Quem o Brasil enfrenta nas quartas de final da Copa se vencer a Coreia? Quando é o próximo jogo?

Agora é vencer ou voltar para casa. Após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo G, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Caso avance às quartas de final, o Brasil entrará em campo novamente na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), tendo como adversário o Japão ou a Croácia, que entram em campo também nesta segunda, às 12h (de Brasília).

Vale lembrar que todos os jogo da Seleção Brasileira, o torcedor pode acompanhar ao vivo na TV Globo, na TV aberta, além do Sportv, na TV fechada, Globoplay e Fifa Plus, no streaming, TV Cazé, dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro, e na GOAL