QUEIMADAS AUMENTAM NA REGIÃO, E FUMAÇA DIFICULTA VISIBILIDADE AÉREA, FLUVIAL E TERRESTRES NO SUL DO AMAZONAS

O risco de incêndios descontrolados provocados por pequenos focos de fogo, tira o sono de donos de sítios e terras na região.

Com a seca do mato por falta de água neste período do ano, já provoca queimadas por toda região.

O clima frio provoca a baixa das fumaças que acabam ficando baixas nos locais onde houve as queimadas. Por conta disso a visibilidade na estradas e rios são cada vez maiores, dificultando a visão plena durante as viagens.

O céu fica ainda encoberto pela fumaça provocando a baixa visibilidade de aviões para pousos e descolagem.

