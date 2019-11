Quarenta e dois policiais iniciam estágio de Boinas Vermelhas do Choque

Quarenta e dois agentes da Segurança Pública, entre policiais militares e oficiais das Forças Armadas, iniciaram na manhã desta segunda-feira (04/11) o estágio de ‘boinas vermelhas’ do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas. A aula inaugural ocorreu no auditório do batalhão, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, zona norte, e contou com a presença do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e do comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte.

O curso terá duração de 15 dias, em regime de internato, onde os agentes terão instruções diuturnas. Os treinamentos ocorrerão em unidades prisionais, estádios de futebol, por exemplo, para que a tropa de Choque esteja apta para atuar em controle de distúrbios civis, reintegração de posse e rebelião.

O vice-governador do Estado, Carlos Almeida, ministrou uma palestra aos agentes e reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar a Polícia Militar e investir na valorização do servidor da segurança pública. Almeida parabenizou os militares pelo início do estágio.

Contenção de crise e atuação em grandes eventos – De acordo com o secretário de Segurança, o curso será essencial para treinar os militares e deixá-los capacitados para o trabalho de campo em contenção de crise ou atuação em grandes eventos. “A Polícia Militar tem que estar com as suas tropas treinadas, em condições para resolver o problema. Esse treinamento é fundamental, e eu espero que os agentes entraram consigam terminar o curso, porque nós precisamos de renovação, de aumento de efetivo, principalmente da tropa de choque”, afirmou o coronel Bonates.

Direitos Humanos – Segundo o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, a aula inaugural marca uma etapa importante para corporação, pois serão ministradas instruções repaginadas com disciplinas de direitos humanos, gerenciamento de crise e negociação de eventos críticos.

“Uma manhã muito importante para o Estado do Amazonas, para o Batalhão de Choque, pois nós estamos iniciando a primeira turma do estágio de boina vermelhas. E eu desejo aos militares uma boa formação, que eles procurem aprender o que os instrutores têm a passar. O Comando-Geral vai apoiar todas as ações que possam sempre estar alinhadas com nosso pensamento, que é treinar o homem para que ele possa oferecer uma segurança de qualidade para a nossa população”, disse o comandante.

FOTOS: CABO MARCOS GOMES- DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (DCS PM)