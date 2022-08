Quanto o Flamengo ganha com a venda de Lucas Paquetá

O Lyon rejeitou a oferta do West Ham para comprar Lucas Paquetá por 40 milhões de euros (R$ 204,45 milhões na cotação atual). O negócio, no entanto, pode sair por cerca de 60 milhões de euros (R$ 306,7 milhões), de acordo com fontes próximas às tratativas. O Flamengo monitora a situação, porque terá direito a um percentual graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Os cariocas embolsarão 3,78% do valor total de uma transferência de Lucas Paquetá. O percentual foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Portanto, se a negociação chegar aos 60 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 2,268 milhões de euros (R$ 11,6 milhões) por causa da negociação do meio-campista. Com o valor inicialmente oferecido pelo West Ham e já rejeitado pelo Lyon — 40 milhões de euros —, o Fla levaria 1,512 milhão de euros (R$ 7,7 milhões).

O Flamengo tem direito ao valor por ter participado da formação de Lucas Paquetá como atleta. O jogador de 24 anos chegou ao clube em 2007, ainda nas divisões de base. Ele foi negociado com o Milan em janeiro de 2019 por 35 milhões de euros.

Durante a sua passagem pelo Fla, o jogador venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016, e o Campeonato Carioca pelo elenco profissional, em 2017. O atleta acumula convocações para a seleção brasileira de Tite.