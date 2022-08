Quando é o próximo jogo da seleção brasileira?

Classificada para a Copa do Mundo 2022, a seleção enfrentou a Coreia do Sul e o Japão em dois jogos preparatórios para o Mundial na data Fifa de junho. No primeiro, o Brasil goleou a seleção sul-coreana por 5 a 1, com dois gols de Neymar. Depois, em um jogo muito disputado, a seleção bateu o Japão pelo placar mínimo de 1 a 0, com outro gol de pênalti do camisa 10.

Além dessas partidas, o Brasil faria um outro amistoso com a Argentina, mas o mesmo foi cancelado pela Associação do Futebol Argentino (AFA). Por exigência da FIFA, haveria uma outra partida contra a seleção argentina, pelas Eliminatórias, que foi cancelada em 2021 após imbróglios com a vigilância sanitária brasileira, que não será mais realizada em 22 de setembro: “Por fim, a partida Brasil-Argentina não será mais repetida, e a data relevante permitirá, portanto, que nossa seleção faça um amistoso em preparação para a Copa do Mundo Qatar 2022”, confirmou a CBF, em nota oficial.

Segundo a ESPN, o técnico Tite e o coordenador da CBF, Juninho Paulista, foram os encarregados por enviar o pedido à Fifa para cancelar o clássico. Além do duelo que substituirá o confronto que seria realizado contra a Argentina, o Brasil deve realizar outro amistoso de preparação para a Copa na data Fifa de setembro, mas os adversários de nenhum dos duelos ainda foi confirmado.

A seleção brasileira ficou invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar e bateu um recorde histórico ao garantir a melhor campanha em todos os tempos no certame classificatório. Com a última vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, a equipe de Tite chegou a 45 pontos e ultrapassou a marca da Argentina de 2002, que na ocasião somou 43 pontos.