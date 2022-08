Quando é a convocação da seleção brasileira?

Já classificado para a Copa do Mundo do Qatar, o selecionado canarinho começa a se preparar para a disputa da competição em novembro de 2022. A equipe comandada pelo técnico Tite irá realizar seus últimos amistosos de preparação antes do mundial.

Os adversários serão duas equipes africanas: Tunísia e Gana. Já o polêmico confronto diante da Argentina (adiado nas Eliminatórias) foi cancelado e não acontecerá.

Confira a seguir informações sobre quando deve acontecer a próxima convocação da seleção brasileira.