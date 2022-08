Qual é o salário dos árbitros brasileiros por jogo?

Enquanto os jogadores recebem um salário por temporada, os juízes recebem por jogo realizado. Para entender como esses valores são distribuídos é necessário saber em que quadro o juiz se encontra, sendo eles Fifa, CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e quadro básico, ressaltando que aqueles que fazem parte do quadro internacional de árbitros são os considerados de elite e os que recebem os maiores salários e podem participar da Copa do Mundo.

Quanto ganha cada árbitro de acordo com o jogo em que apita?

Com isso em mente, é importante mencionar também que cada competição paga um valor diferente para o árbitro, por exemplo: o juiz selecionado para apitar um clássico da Série A, como Flamengo x Fluminense, não vai receber o mesmo valor que o colega que trabalhou em um jogo da Série D.

O mesmo acontece com as competições de nível internacional, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana: quanto mais avançada for a partida, chegando perto da final, mais caro vai ser o salário de quem está em campo apitando.

O valor básico estimado de um árbitro de futebol no Brasil está entre R$ 2 mil a R$ 4,2 mil por jogo realizado, dependendo dos critérios acima, evidenciando que os que competem pela série A recebem um valor maior dos que aqueles que trabalham para as séries B, C e D.

Já para a Libertadores, a Conmebol desembolsa, em média, R$ 6 mil por partida.