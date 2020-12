Quadrilha que atacou Cametá errou cofre e não levou nada de banco, diz governador do Pará

Bando explodiu agência do Banco do Brasil no centro da cidade em ação semelhante à ocorrida em Criciúma (SC). Uma pessoa morreu.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse nesta quarta-feira (2) que a quadrilha que assaltou uma agência do Banco do Brasil em Cametá errou o cofre e não levou nada do banco.

“A quadrilha não logrou êxito. Portanto, não houve qualquer prejuízo para o banco, eles não conseguiram levar qualquer dinheiro”, afirmou o governador.

O ataque teve início pouco antes das 0h desta quarta-feira (2). Ao menos 10 criminosos tomaram as ruas da cidade, que fica a 235 km de Belém, para assaltar a agência, que fica no mesmo prédio da Câmara Municipal da cidade.

Fonte: G1