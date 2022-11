QUADRILHA DE PIRATAS QUE ASSALTARAM BARCO DE LINHA CAÇOTE, FORAM PRESOS EM PORTO VELHO “SAIBA MAIS”

Temos uma forte base com o Quartel do 4° Batalhão PM em nosso município, onde já temos polícia ambiental mas precisamos com urgência, de voadeiras, e mais equipamentos especiais de combate a criminalidade hidroviária para assegurarmos mais segurança e tranquilidade a nossa população ribeirinha.

Os 05 Piratas presos que realizaram o assalto ao barco Cacote, foram presos devido uma série medidas tomadas pelas polícias de Rondônia e Amazonas.

Foi recuperado cerca de R$ 20.000,00 do total de R$ 60.000,00 declarado pela vítima proprietária da embarcação.

Os meliantes já estão a disposição da Justiça que deve decidir seu destino final.

PIRATAS DO RIO MADEIRA IDENTIFICADOS COM SUCESSO

Estes são os 05 elementos que participaram no assalto ao Barco Cacote, mas a polícia militar está em busca de mais dois elementos daqui do município que também participaram do crime.

As buscas aos meliantes está em andamento e podem ser presos a qualquer momento.

O barco de Linha CAÇOTE, foi vítima da ação criminosa dos Piratas do Rio Madeira.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ