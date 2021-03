QUADRILHA DE ASSALTANTES É PRESA EM LÁBREA, APÓS COMETEREM VÁRIOS FURTOS EM HUMAITÁ

Os meliantes fortemente armados planejavam assaltar a Casa Lotérica de Labrea, Lojas e um dentista em suas relações planejadas a ser executadas na cidade de Labrea, distante cerca de 200 km de Humaitá.

A polícia militar notou a presença dos elementos suspeitos próximo à Banco do Brasil em um carro com 04 elementos estranhos. Policiais comandados pelo Tenente Cantanhede realizaram abordagem nos elementos suspeitos onde foram encontrados, todos armados. Após a constatado o crime de porte de armas, foram conduzidos para a delegacia local, onde foram levantados as fichas de cada um deles, que possuíam uma extensa lista de passagens criminosas.

Com a quadrilha foram encontrados armas, dinheiro e joias furtadas em Humaitá.