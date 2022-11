Qatar 2022: “Colhendo informações”; Jornalista da TNT Sports crava data de volta de Neymar ao vivo e choca o mundo

Com a vitória sobre a Seleção da Suíça por 1 a 0, o Brasil garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a Amarelinha volta a campo na próxima sexta-feira (2), contra Camarões pela última rodada da fase de grupos e se empatar ou vender garante o primeiro lugar.

O grande assunto em relação ao Brasil na competição é sobre a situação de Neymar. O craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint Germain, da França, se contundiu na estreia do time Canarinho e existem muitas dúvidas sobre a condição dele e se ele voltará a a campo no Mundial.

Conforme informações apuradas e trazidas em primeira mão pelo jornalista Ricardinho Martins, durante o programa Prorrogação, da TNT Sports Brasil, o camisa 10 do Brasil deve voltar a Copa do Mundo na fase das quartas de final.

“A gente tem a Monique (Danello) lá (Qatar), tem o Vitor Sérgio lá, mas a gente vai colhendo informações daqui, porque o sangue de repórter corre nas veias. Quartas de final”, cravou Ricardinho Martins, respondendo a apresentadora Taynah Espinoza, sobre quando Neymar teria condições de voltar.