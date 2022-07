PT oficializa candidatura de Lula à Presidência da República

Ex-presidente terá Geraldo Alckmin como vice na chapa

A convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) oficializará nesta quinta-feira (21) a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB) será o vice.

O evento de hoje, no entanto, não contará com a presença do ex-presidente, que cumpre agenda no Nordeste. Mais tarde, haverá um encontro entre as lideranças do PT, PCdoB e PV. A candidatura de Lula ainda tem o apoio do PSB, Solidariedade, PSOL e Rede.

Esta é a sexta vez que Lula se candidata ao cargo de presidente: 1989, 1994, 1998, 2002, quando foi eleito, 2006 reeleito e 2018. Na última eleição, o ex-presidente foi preso e impossibilitado de participar de fato, mas era o candidato petista.

Na época, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o impediu porque ele havia sido condenado em segunda instância sob a acusação de corrupção por conta da Operação Lava Jato. Em 2021, no entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações.

As convenções partidárias estão autorizadas pela Justiça Eleitoral a partir de quarta-feira (20). Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto.

Confira as datas confirmadas pelos partidos:

– Ciro Gomes (PDT): 20 de julho, em Brasília;

– Lula (PT): 21 de julho, em São Paulo;

– André Janones (Avante): 23 de julho, em Belo Horizonte;

– Jair Bolsonaro (PL): 24 de julho, no Rio de Janeiro;

– Leonardo Pericles (UP): 24 de julho, em Natal

– Simone Tebet (MDB): 27 de julho, modo virtual;

– Felipe D’Ávila (Partido Novo): 30 de julho, em São Paulo;

– Sofia Manzano (PCB): 30 de julho, em São Paulo;

– Vera Lúcia (PSTU): 31 de julho, em São Paulo;

– Pablo Marçal (Pros): 31 de julho, em Brasília.

– José Maria Eymael (DC): 31 de julho, em São Paulo;

– Luciano Bivar (União Brasil): 5 de agosto, em São Paulo;