PSG x Al Nassr/Al Hilal: onde assistir ao duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo

O possível último confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo será no amistoso desta quinta-feira, às 14h, entre Paris Saint-Germain e o combinado entre Al Nassr e Al Hilal, dois times da Arábia Saudita. Argentino e português vão duelar pela 37ª vez na carreira. São 16 vitórias de Messi, 11 de Cristiano Ronaldo, além de nove empates. Segundo a imprensa portuguesa, os astros não devem atuar por mais de 45 minutos.

Neymar e Mbappé também são esperados para entrarem em campo. O PSG iniciou o ano com alguns tropeços no futebol francês, mas ainda lidera o campeonato local, com 47 pontos, três a mais que o Lens.

PSG x Al Nassr/Al Hilal: onde assistir

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star+ vão transmitir o amistoso entre PSG e o combinado entre Al Nassr e Al Hilal, nesta quinta-feira, às 14h.