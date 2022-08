PSG vende importante jogador ao Fulham, que irá jogar com Willian e Andreas Pereira

O Fulham tem sido uma das novidades desta Premier League. Pelo menos para os brasileiros, já que o clube inglês contratou Andreas Pereira, ex-Flamengo, e Willian, ex-Corinthians.

Além de levar a dupla muito conhecida no Brasil, o Fulham está próximo de fechar a contratação de Laywin Kurzawa, do PSG.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Kurzawa aguarda apenas o acerto final entre o Fulham e o PSG para poder deixar Paris e ir para Londres.

Laywin Kurzawa is just waiting for final green light from PSG to fly to London and complete his move to Fulham, now it’s almost agreed as revealed earlier today. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC

Kurzawa could fly to London on Wednesday — it’s gonna be a permanent move.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022