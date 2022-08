Reta final do mercado de transferências na Europa: momento em que os clubes correm contra o tempo para fechar suas últimas contratações visando a nova temporada. Emoção não costuma faltar nas horas anteriores ao deadline day, e foi mesmo com emoção que o Paris Saint-Germain, absoluto protagonista nas últimas janelas, fechou com seus últimos dois reforços de verão: Fabián Ruiz e Carlos Soler, meio-campistas que atuavam por Napoli e Valencia, respectivamente.

A primeira negociação já era amplamente conhecida e se arrastava por longas semanas até o acerto final entre os clubes. Já a investida por Carlos Soler pegou muitos torcedores de surpresa: segundo o jornalista Fabrizio Romano, primeira fonte a cravar a ida meia espanhol rumo à Ligue 1, PSG e Valencia acertaram os últimos detalhes da tratativa, que teve o diretor Luis Campos como interlocutor fundamental.

Ainda de acordo com a fonte citada, o PSG pagará 18 milhões de euros de taxa de transferência + 3 milhões de euros em bonificações, com Soler assinando contrato de cinco temporadas junto ao clube francês. Vale lembrar que o atleta estava em seu último ano de vínculo junto ao Valencia, ou seja, se tratava (de fato!) de uma oportunidade de mercado para os gigantes europeus.

Revelado nas categorias de base do Valencia, Carlos Soler, de 25 anos, atua como armador e vestia a camisa 10 no Mestalla. Ao todo, somou 36 gols e 31 assistências em 226 jogos pelo clube de LaLiga. Recentemente, teve seu nome especulado no Barcelona, mas o gigante catalão acabou priorizando as chegadas de dois atacantes ao seu elenco: Lewandowski e Raphinha.

Este artigo foi publicado originalmente no 90min.com/PT-BR como PSG encaminha contratação de Carlos Soler, do Valencia; meia era alvo do Barcelona.