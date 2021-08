PSG anuncia oficialmente a contratação de Lionel Messi

Time de Paris firmou vínculo de dois anos com o argentino

O PSG (França) anunciou oficialmente a contratação de Lionel Messi. Segundo comunicado divulgado pela equipe de Paris no final da tarde desta terça-feira (10), o craque argentino acertou um vínculo de dois anos, com a opção de um ano adicional.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. PSGxMESSI ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021



“Estou impaciente para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris”, declarou Messi após a assinatura do contrato. No time francês o argentino usará a camisa 30, número que usava no início de sua carreira.

“O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos os jogadores e a equipe são aqui. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar para chegar ao gramado do Parque dos Príncipes”, afirmou o atacante, que acaba de deixar o Barcelona (Espanha), equipe que defendeu por mais de 20 anos.

“Estou muito satisfeito por Lionel Messi ter escolhido defender o PSG e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com sua família”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Loading...

Fonte: Agencia Brasil