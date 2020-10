PSD expulsa candidato a vereador flagrado com R$ 15.300 na cueca

O diretório do Partido Social Democrático em Sergipe (PSD-SE) comunicou, através de nota, nesta sexta-feira (23), que expulsou o candidato a vereador do município de Carira (SE), Edilvan Messias dos Santos, o ‘Vanzinho de Altos Mares’, flagrado com R$ 15.300 na cueca.

O PSD explicou que a decisão foi em comum acordo com o diretório municipal. “O PSD reitera que não compactua com práticas de compras de voto ou quaisquer outras iniciativas não-democráticas e que desrespeitam o livre arbítrio da sociedade na escolha de seus representantes, sendo o seu maior compromisso com a verdade e a transparência junto ao povo sergipano”, diz a nota.

Nas eleições deste ano, o partido possui 37 cidades com candidaturas a prefeito e a vice em 36 delas, além de 807 candidatos ao cargo de vereador.

Na quarta-feira, a PM disse que o candidato foi flagrado, no Povoado Altos Mares, com com uma sacola plástica guardada na cueca com as células de dinheiro.

Através de nota, a PM contou que o então candidato negou que o dinheiro fosse para a compra de votos. “Segundo o suspeito, ele estava no povoado fazendo sua campanha eleitoral juntamente com o candidato a prefeito, que ainda informou que essa quantia em dinheiro era para comprar um veículo e que havia recebido esse dinheiro hoje no município de Itabaiana”.

