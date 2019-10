Provas do concurso público para servidores do TJAM acontecem neste domingo (13)

Acontece no domingo, dia 13, o Concurso Público para Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, que tem 68.750 candidatos inscritos e oferece 160 vagas para o provimento de cargos de Assistente Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior), com formação de cadastro de reserva.

As provas acontecerão simultaneamente em Manaus, Parintins e Tabatinga. Para os cargos de nível superior terão duração de quatro horas e serão aplicadas às 8h (sempre considerando o horário oficial de Manaus). Já as provas para os cargos de nível médio terão duração de três horas e meia e serão aplicadas às 15h (também horário de Manaus). Os candidatos que farão prova em Tabatinga deverão ficar atentos à diferença de fuso horário (uma hora a menos em relação à capital)

Os candidatos, na capital, estarão distribuídos em 19 locais de provas (entre escolas e faculdades). Em Parintins, quatro escolas estaduais receberão os candidatos; em Tabatinga, o exame também ocorrerá em quatro locais (entre escolas e faculdades).

Para saber o local em que fará a prova, o candidato deve acessar o endereço eletrônico: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_am_19_ servidor. A consulta é individual e o candidato precisa informar o CPF e a senha que criou para acesso ao referido portal.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), instituição organizadora do certame, orienta que o candidato compareça ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início do exame, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente; do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos (tais como máquinas calculadoras; telefones celulares; pendrive; qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens; controle de alarme de carro; entre outros); relógio de qualquer espécie; óculos escuros; protetor auricular; lápis, lapiseira/grafite; marca-texto e/ ou borracha; acessórios, como boné, gorro; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos.

É recomendado ao candidato a leitura das orientações constantes do item 9 do Edital n.º 1 – TJAM, de 2 de julho de 2019, e suas alterações, que contém as orientações detalhadas sobre a realização das provas objetivas.

Conforme o Edital n.º 1, a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na data provável de 15 de outubro, a partir das 19h (horário de Brasília), no endereço eletrônico: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_am_19_.

Vagas

O concurso do TJAM disponibiliza 160 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As vagas de Analista Judiciário (nível superior) são todas para Manaus e, das 140 vagas, para o cargo de Assistente Judiciário (nível médio), 127 foram designadas para atuação na capital e 13 vagas para o interior.