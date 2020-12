Prosamim realiza sensibilização sobre esgotamento sanitário no entorno do igarapé Mestre Chico

O Governo do Estado vai construir um novo parque urbano do Prosamim beneficiando os moradores dos bairros da Cachoeirinha, Praça 14 e Centro.

Assistentes sociais da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) realizaram, nesta quinta-feira (03/12), uma ação de sensibilização sobre o esgotamento sanitário no entorno da intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), localizada no igarapé Mestre Chico, no trecho entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, zona sul de Manaus.

A intervenção do Prosamim vai requalificar urbanisticamente um trecho do igarapé Mestre Chico, criando um novo parque urbano com extensão de 15.742,46m², dotado de quadras multiuso, academia ao ar livre, área de convívio social, playground infantil e pista de caminhada, beneficiando os moradores dos bairros Praça 14, Centro e Cachoeirinha.

A sensibilização teve como objetivo informar às famílias do entorno da obra sobre os equipamentos de saneamento básico que estão sendo implantados. O projeto contempla obras de macro e microdrenagem, assim como, a implantação de redes de coleta de esgoto. As assistentes sociais distribuíram flyer educativos com recomendações sobre o uso adequado da rede, informando-os sobre o que pode e o que não deve ser descartado na rede.

“A sensibilização de hoje é para informar sobre a importância e o bom uso das instalações de equipamentos sanitários, além de quais benefícios o parque vai oferecer ás famílias da área”, afirmou a subcoordenadora social da UGPE, Viviane Dutra.

A subcoordenadora ainda explica que essa sensibilização é essencial para que os moradores possam entender aonde se está trabalhando e como o esgotamento da sua casa vai ser coletado através das redes e tratado na Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos (ETE).

“Eu fico muito contente porque essas obras vão beneficiar muito a gente, pois além de ganharmos com os espaços do novo parque, teremos nosso esgoto tendo a destinação adequada, e não despejado em nossos igarapés”, afirmou o aposentado e empresário, Antônio Magalhães.

