Prosamim abre inscrições para cursos profissionalizantes em benefício de moradores do parque residencial Mestre Chico

Com o objetivo de oferecer qualificação aos moradores dos parques habitacionais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), o Governo do Estado, por intermédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições para cursos profissionalizantes. Serão beneficiados moradores do parque residencial Mestre Chico 2, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade. As inscrições iniciam a partir das 8h, desta segunda-feira (28/09), no Escritório Administrativo (ELO) do residencial.

As vagas oferecidas são para os cursos de Almoxarife, com 100 horas/aula e turmas nos turnos matutino e vespertino, e Estoquista, com 60 horas/aula e turmas no turno vespertino. A previsão de início das aulas é o dia 05 de outubro.

As capacitações profissionais oferecidas aos moradores dos residenciais do Prosamim são frutos de parceria entre o programa e o Cetam, e visam a capacitação profissional das pessoas reassentadas, assim como, o estímulo ao empreendedorismo e à geração de renda.

Os cursos de capacitação fazem parte do acompanhamento de pós-ocupação realizado pelo programa através de sua Subcoordenadoria Social por meio da qual são oferecidos cursos, oficinas, palestras e monitoramento dos habitacionais.

“Estar retomando as capacitações voltadas aos moradores do programa é muito gratificante, pois eles esperam por esses cursos e as vagas são ocupadas rapidamente. Os moradores só precisam sair das suas unidades habitacionais e assistir às aulas no ELO”, frisa a assistente social da UGPE, Aldenize Amorim.

Inscrições – As inscrições para os cursos podem ser realizadas no período de 28 de setembro a 02 de outubro, das 8h às 15h, no ELO do residencial. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos para efetivar a inscrição: RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade. O requisito exigido é estar cursando ou finalizando o Ensino Médio. Anualmente, o Prosamim e o Cetam capacitam cerca de 700 moradores dos residenciais do programa.

Protocolos de segurança – Seguindo as medidas de segurança e os protocolos de órgãos de saúde de prevenção à Covid-19, para a realização dos cursos de capacitação profissional oferecidos aos beneficiários do Prosamim estão sendo adotadas diversas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus, como:

• Redução das turmas para 50% da capacidade

• Uso obrigatório de máscara

• Distanciamento de 1,5 metro entre alunos

