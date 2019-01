Prorrogadas as inscrições do concurso do Idam

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) prorrogou até o dia 30 de janeiro as inscrições para o concurso público do órgão, que vai ofertar 227 vagas nos níveis Fundamental, Médio e Superior. O último dia para o pagamento da taxa de inscrição é 31 de janeiro. O edital completo está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Concurso (Ibfc) www.ibfc.org.br.

As inscrições, que custam R$ 30 (nível Fundamental), R$ 40 (nível Médio) e R$ 65 (nível Superior), devem ser realizadas somente via internet e no site do Ibfc até às 23h59 do dia 30 de janeiro.

O Idam disponibilizou quatro unidades onde os interessados em participar do concurso poderão acessar a internet. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h30 às 17h, na sede do Idam (na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460, Bloco G, Japiim, zona sul de Manaus); na unidade local do Idam no município de Humaitá (na avenida Transamazônica, 1890, bairro São Domingos Sávio); na unidade local do Idam em Parintins (na avenida Nações unidas, 2636); e na unidade local do Idam em Tabatinga (na rua Santos Dumont, 76, bairro Dom Pedro).

Serão ofertadas vagas nos cargos de engenheiro (59); médico veterinário (9); assistente social (5), técnico de nível superior (7), técnico em agropecuária (93); técnico extensionista social (10), assistente técnico (27); motorista (12) e motorista fluvial (5).

O salário para nível Superior varia entre R$ 5.632,23 e R$ 6.570,95; para os cargos de nível Médio de R$ 3.379,35 a R$ 3.942,57 e nível Fundamental R$ 2.202,20.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 31 de março nos municípios de Manaus, Humaitá, Tefé, Tabatinga, Eirunepé, Parintins e São Gabriel da Cachoeira.

Assessoria de Comunicação do Idam