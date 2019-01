Prorrogação de contrato temporário de professores da Seduc-AM é publicado no Diário Oficial do Estado

O Diário Oficial do Estado, de nº 33.915, publicado na manhã desta quarta-feira (09/01), referente ao dia 7 de janeiro, confirma a prorrogação dos contratos temporários de mais de 7 mil professores, da capital e interior, estendendo o contrato dos profissionais do magistério até o dia 30 de junho deste ano. O pagamento para esses servidores segue normalmente no mês de janeiro.

A medida, solicitada pelo secretário Executivo de Estado, Luís Fabian Barbosa, e determinada pelo governador Wilson Lima, visa garantir a total efetividade dos professores em sala de aula para o início do Ano Letivo 2019, que inicia no dia 6 de fevereiro em toda a rede estadual de ensino.

A prorrogação, conforme publicação do Diário Oficial, também atende os professores de educação indígena e os que atuam, no sistema prisional, convocados em 2016, bem como os que foram convocados por meio de Dispensa de Processo Seletivo e Contratação Imediata, realizada em 2017.

FOTO: Cleudilon Passarinho/Seduc-AM

