Pronto-socorro 28 de Agosto lança Programa de Fisioterapia e Reabilitação para trabalhadores

O Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto lança nesta terça-feira (03/09), às 14h, um Programa de Fisioterapia voltado para funcionários da unidade.

“Com o intuito de promover o bem-estar e a saúde dos nossos colaboradores, estamos inaugurando a sala de fisioterapia. Estudos comprovam que funcionários saudáveis são mais eficientes e refletem na melhor recuperação dos pacientes”, afirma o diretor do hospital, Eduardo Mesquita Jr.

A sala está equipada com todo o material necessário como macas, bicicleta, laser, ultrassom, infravermelho, TENS (estimulação elétrica nervosa transcutânea), macas de osteopatia e material de cinesioterapia (tratamento através de exercício).

Para o coordenador da Fisioterapia, Alessandro Magno, a iniciativa era um plano antigo da unidade, que agora foi possível ser concretizada.

“Esse era um sonho antigo que só pode ser realizado agora e com um custo zero, uma vez que foi aproveitado o material que já tinha na unidade, somado a doações de instituições de ensino. Sem dúvida alguma, ganha o trabalhador e o paciente que receberá o atendimento de um profissional saudável e motivado”, comentou Alessandro.

De acordo com a unidade, por meio das atividades do programa, será possível identificar e tratar eventuais alterações posturais que possam acarretar lesões musculoesqueléticas e absenteísmo. A ação prestará, ainda, orientação sobre práticas de alongamento e direcionamento a possíveis tratamentos. Além de acompanhamento durante sua jornada de trabalho.

Maria Lúcia Damasceno, que tem 48 anos, e há 18 atua como técnica de enfermagem, acabou desenvolvendo uma bursite, e as dores dificultam suas atividades diárias. Com o novo programa, ela passará a ter o atendimento especializado no próprio ambiente de trabalho, ganhando qualidade de vida.

“É uma oportunidade maravilhosa. O hospital poder cuidar não só do paciente, mas também do seu funcionário, sem eu precisar me locomover pra outra unidade”, disse a técnica em enfermagem.