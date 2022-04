PROMOTOR WESLEI MACHADO IRÁ CONCEDER COLETIVA SOBRE SUA DECISÃO CONTRA A CASA NOTURNA BLACKOUT

Durante a semana passada o promotor citou abertura de inquérito sobre as casas noturnas que abusam do volume de som durante seus funcionamentos e que tomou medidas enérgicas para frear estes abusos.

Em sua coletiva, apresentou cópia do inquérito aberto onde citou de forma clara o empresário, proprietário da casa noturna Blackout.

Após a divulgação de sua entrevista anexada com a cópia do processo civil instaurado pelo MP os proprietários da casa noturna citada nos autos, desqualificaram as informações divulgadas pelo site acritica de Humaitá, afirmando se tratar de uma informação falsa (Fake news) divulgando nota em sua rede social, tentando afirmar que, a informação oficial do ministério público não eram verdadeiras.

Baseado neste fato, diante do confrontamento da nota sobre as informações aqui divulgadas, fomos ao MP para saber se a promotoria, faltou com a verdade, ao relatar ter ido pessoalmente ao local.

A coletiva será cedida agora a tarde e iremos postar novamente as informações de maneira ainda mais clara…

Caso o MP desminta ou afirme que este veículo faltou com a verdade, iremos pedir desculpas publicamente, em respeito a todos nossos leitores e seguidores nas redes sociais.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ