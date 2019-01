Promoção turística no Amazonas será feita em parceria entre Governo do Estado e empresários

A partir de agora, todas as ações de promoção do destino Amazonas realizadas pela Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas), no Brasil, ou no exterior, terão a presença do empresariado. A parceria foi fechada em reunião realizada, nesta terça-feira (08/01), na sede da empresa.

Participaram da reunião a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, e representantes do trade do Turismo no Amazonas: Roberto Tavares da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV); Paulo Tadros (ABAV/Nacional); Gustavo Probts da Associação dos Operadores de Barcos de Turismo (AOBT); Zeina Russo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL); Roberto Bubol Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas (ABIH) e Paulo Roberto da Associação Brasileira de Jornalista de Turismo (ABRAJET).

Na reunião, ficou definido que um convênio será firmado entre a Amazonastur e as entidades de classe que compõem a Casa do Turismo. A ação, iniciada pela área de promoção, deverá se estender a um programa de qualidade para os empreendimentos estaduais.

Para Roselene Medeiros, não há atividade turística sem a atividade empresarial, por isso eles passarão a promover também o Estado. “Queremos uma parceria efetiva. O Governo tem consciência de que é o empresário que faz a roda da economia girar e nós estamos aqui como agentes facilitadores para que eles possam desenvolver seus projetos e com isso contribuir para o crescimento econômico do nosso Estado”, ressaltou.

Para os empresários, a iniciativa do Governo do Estado dá mais segurança ao setor que foi atingido pela crise econômica que o país atravessou nos últimos anos. Segundo eles, é fundamental essa parceria para que o Amazonas volte ser um dos principais destinos turísticos do país.

A presidente garantiu também que todos os eventos que já estavam agendados serão mantidos. “Tudo que tiver de bom nós vamos manter. Queremos avançar e não retroceder”, disse.

Já foram realizadas reuniões com a Infraero e com operadores de cruzeiros que também fazem parte de setores estratégicos para incrementar o turismo na região.

FOTOS: Divulgação / Amazonastur