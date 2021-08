Projeto Hidroviário está em fase final de aprovação

PL proposto pelo Governo do Amazonas, por meio da Arsepam, visa regulamentar serviço de transporte hidroviário intermunicipal

Proposto pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados (Arsepam), o Projeto de Lei (PL) nº 44/2020, que visa regulamentar o serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas, proposto pelo Governo do Amazonas, está em fase final de aprovação. A votação, prevista para a próxima semana pela Comissão de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), representa um marco histórico para a navegação interior e propõe uma série de benefícios tanto para usuários quanto para operadores.

No âmbito desse serviço, nunca regulamentado, será instituído o Sistema Público de Transporte Hidroviário de Passageiros e Cargas, dentro dos limites territoriais do Amazonas, mediante exploração direta, autorização ou outorga, além de previstas obrigações relacionadas à qualidade de sua prestação mediante tarifa justa, promoção de desenvolvimento econômico, integração regional, eficientização de custos e harmonização dos interesses dos usuários na forma da Lei e das Constituições Federal e Estadual.

Além dessas premissas, também será priorizada a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, estudantes, idosos, e pessoas com deficiência.

A outorga para a exploração desse serviço deverá atender ao princípio da prestação adequada, que só se concretizará se houver o regramento legal.

Loading...

“A ausência de regulamentação significa ausência de normas necessárias para que o serviço seja prestado com eficiência e segurança jurídica, há tempos devida aos usuários e prestadores do nosso estado. A regulamentação do PL irá proporcionar maior integração entre os órgãos de controle para uma atuação eficaz, no sentido de fiscalizar as normas que estão sendo criadas a partir da aprovação dessa lei”, afirmou João Rufino, diretor-presidente da Arsepam.

Fiscalização – Desde março de 2020, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 42.087, a Arsepam fiscaliza o cumprimento das medidas sanitárias nas embarcações e de restrição do fluxo de passageiros, excetuando casos de urgência e emergência, serviços essenciais e transporte de cargas.

Operam regularmente, entre os principais municípios da Região Metropolitana de Manaus, 528 embarcações do tipo navio-motor, barco-motor, ferryboats e lanchas rápidas. Os de maior fluxo são Careiro Castanho e da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Tefé, Parintins, Maués e Tabatinga.

De acordo com os relatórios emitidos pela de janeiro a julho desse ano, 221 mil passageiros foram transportados por embarcações, após a realização de 8.477 ações de fiscalização no Porto Público de Manaus (Roadway), Manaus Moderna e Porto da Ceasa.



FOTOS: Divulgação/Arsepam