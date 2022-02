Projeto Carta Solidária leva amor e carinho para pacientes internados no HPS 28 de Agosto

Iniciativa da Ouvidoria do hospital mantém elo familiar e auxilia na recuperação

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, da Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM), lançou, neste mês de fevereiro, o projeto Carta Solidária, que tem levado alento, palavras de incentivo e carinho aos pacientes hospitalizados. O projeto, idealizado pela Ouvidoria do hospital, consiste na entrega de cartas escritas por familiares de pacientes internados na unidade.

Com as mudanças das regras nas visitas aos pacientes internados na rede estadual de saúde, para evitar o risco de contaminação pela variante Ômicron, o projeto Carta Solidária foi criado para diminuir a distância entre pacientes e familiares e amenizar a saudade e o sentimento de isolamento.

A diretora do HPS, Júlia Marques, ressaltou que o projeto tem ajudado a transformar a rotina dos pacientes, uma vez que está proporcionando ânimo e colaborando com o tratamento. “Se sentir amado, lembrado, e saber que tem pessoas que torcem por sua recuperação e superação é uma necessidade de todo ser humano. O projeto é um alento e ajuda na celeridade da recuperação do paciente”, destacou a diretora.

Segundo o psicólogo Denys Almeida, a iniciativa permite a proximidade do convívio familiar em um momento delicado e que não se pode estar fisicamente próximo. “O projeto ajuda os pacientes a se sentirem amados e cuidados, tanto pelas famílias quanto pelos trabalhadores do hospital. A carta é um símbolo desse afeto sempre ao alcance dos pacientes”, explicou o psicólogo.

Várias famílias estão participando do projeto, e os pacientes já começaram a receber o apoio e o amor de seus familiares, através de palavras e desenhos feitos por netos, filhos e sobrinhos.

“Um paciente que se sente mais seguro, cuidado e amado tem a tendência a apresentar uma maior adesão ao tratamento e comportamentos mais adaptativos neste período de crise. Além disso, pode diminuir pensamentos de abandono que impactam o emocional dessa pessoa”, afirmou o psicólogo.

Serviço – A Ouvidoria do HPS 28 de Agosto atua para aperfeiçoar o atendimento humanizado na unidade de saúde, ouvindo as necessidades dos servidores, pacientes e acompanhamentos, sugestões, denúncias, reclamações ou elogios sobre o funcionamento dos serviços realizados no hospital.

O objetivo da ouvidoria é ampliar os canais de comunicação com os usuários e funcionários e subsidiar a gestão da unidade. A ouvidoria fica localizada no hospital, na zona centro-sul de Manaus, funcionando com atendimento presencial de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. O canal de atendimento virtual é pelo telefone (92) 98418-4265.

