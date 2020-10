Programação “Semana das Crianças” tem espetáculos neste fim de semana

Eventos serão realizados no Teatro Amazonas



O fim de semana tem espetáculos especiais e gratuitos para a criançada na programação da “Semana das Crianças”, no Teatro Amazonas, além do lançamento do jogo de tabuleiro “Mapa das Artes”. Todos os eventos terão vagas limitadas, com agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e usando 50% da capacidade dos espaços. O uso de máscara é obrigatório e as crianças devem estar acompanhadas de um responsável.

O jogo “Mapa das Artes” será lançado nesta sexta-feira (10/10), no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), para que famílias possam imprimir em casa. Até quatro pessoas podem jogar e enquanto avançam as casas do tabuleiro aprendem sobre os patrimônios históricos e sobre a cultura do estado em geral. A faixa etária do jogo será para maiores de 7 anos.

A programação de espetáculos conta com o núcleo de teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Cia. Metamorfose e Corpo de Dança do Amazonas. As crianças também podem assistir a programação sem sair de casa. Algumas atividades serão transmitidas pela TV Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta.



Confira a programação:

Quinta-feira (9/10)

Teatro Amazonas

10h – Apresentação da esquete teatral “A Sopa e a Pedra”, no Hall do Teatro Amazonas, com a trupe de palhaços “Santorinos”, formada por alunos de teatro do Liceu Claudio Santoro. A esquete é uma adaptação, que conta sobre um grupo de palhaços que decide fazer um piquenique, mas ninguém convida a palhacinha Paçoca e isso a deixa muito triste.

O evento é para quem agendar visita ao Teatro Amazonas, às 10h, pelo link bit.ly/agendaespacos, e também terá transmissão pela TV Encontro das Águas.

Sexta-feira (10/10)

Teatro Amazonas

16h – Receptivo com animadores culturais antes do espetáculo

17h – Espetáculo do Grupo Experimental de Teatro (GET) do Liceu Claudio Santoro, com o espetáculo “Sonhos e Devaneios de Verão… Eis a questão”, inspirado na obra de William Shakespeare, e dirigido por Ednelza Sahdo.

Link para agendamento: bit.ly/sonhosedevaneios. O espetáculo será transmitido pela TV Encontro das Águas.

11/10

Teatro Amazonas

10h – Receptivo e performance com animadores culturais antes do espetáculo

11h – Espetáculo “O Mundo Encantado da Bela e a Fera”, com a Cia. Metamorfose.

Nesta adaptação, o senhor Maurice, o pai de Bela, conta sobre esse episódio vivido sobre a filha, quando ela estava prisioneira no castelo da Fera. Um desentendimento bobo entre a Bela e Fera termina mal e nenhum dos dois quer dar o primeiro passo para se desculpar. O espetáculo ensina sobre a fantástica lição do perdão dentro dessa história clássica.

Link para agendamento: bit.ly/abelaeafera1.

17h – Receptivo e performance com animadores culturais antes do espetáculo

18h – Espetáculo “O Carnaval dos Animais”, com o Corpo de Dança do Amazonas (CDA). Mário Nascimento, diretor do CDA, assina a coreografia com a ajuda dos bailarinos, em uma adaptação dessa obra emblemática, composta pelo francês Camille Saint-Saëns, criando um ambiente lúdico e selvagem. Nesta versão, todos os personagens são da Floresta Amazônica. Link para agendamento: bit.ly/carnavaldosanimais1.

O espetáculo será transmitido pela TV Encontro das Águas.

Fotos: Michael Dantas/SEC

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: (92) 98141-9488, 99165-8604, 98172-9842 e 3232-1646.