Programa titula brasil Regularização fundiária em matupí

A Prefeitura de Manicoré em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, através do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, do “PROGRAMA TITULA BRASIL” do governo federal, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Produção e Abastecimento – SEMAPA, realizaram no Distrito de Santo Antônio do Matupi, cadastros para titulação de áreas de regularização fundiária, vistorias e a entregas de títulos provisórios para áreas de assentamento e títulos definitivos (TD) para áreas da regularização fundiária.

Esta ação aconteceu no Distrito de Matupi com a presença do Superintendente do Incra no Amazonas João Batista Jornada.

O prefeito Lúcio Flávio do Rosário determinou ao secretario municipal de agricultura, Luciano Melo, a regularização de varios assentados nas vicinais de Matupí, para que todos possam ter legalmente o título definitivo de suas terras.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ