Programa ‘Regulariza + Organizações Agro’ do Idam orienta regularização da Ornapesca de Barcelos

Parceiro da agricultura familiar no Amazonas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) segue com êxito na execução do programa “Regulariza + Organizações Agro”, voltado às entidades representativas dos produtores rurais, como cooperativas, associações e colônias, que recebem as orientações e direcionamentos necessários para regularização documental e fiscal junto à Receita Federal.

Desenvolvido pela Gerência de Apoio a Organizações de Produtores (Georp) do Idam Central, o trabalho foi realizado no município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), junto à Cooperativa de Pescadoras e Pescadores Artesanais de Peixes Ornamentais do Médio e Alto Rio Negro (Ornapesca), que possui 71 cooperados. Na quinta-feira (19/01), o diretor de assistência técnica e extensão rural (Diter) do Idam, o engenheiro de pesca Radson Alves, recebeu a representante da Ornapesca, agora totalmente regulamentada.

“Essa Cooperativa já tem 13 anos e os cooperados só descobriram em 2022 que ela não era registrada na Jucea e, por isso, estava inapta para diversas ações comerciais. Agora, com a ajuda do Idam, ela vai funcionar e eles poderão participar de todas as políticas públicas, garantindo melhor qualidade de vida para as famílias”, enfatiza Radson Alves.

Com o estatuto da entidade atualizado, o próximo passo da Cooperativa é eleger a nova mesa diretora e em seguida focar na comercialização do que é produzido. De acordo Elinete Araújo Feitoza, representante da Ornapesca, o sentimento de gratidão dos cooperados divide espaço com a ansiedade, pois todos os 71 cooperados querem usufruir dos benefícios reais do cooperativismo.

“Só ouvíamos falar que era possível. Agora estamos entendendo e fazendo acontecer. Vamos poder comercializar nossos produtos e participar de editais públicos. É isso que nós, pescadores, precisamos ter, esperança de dias melhores. Somos muito gratos ao Idam”, agradeceu Elinete.

Sobre o Idam

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do Setor Primário, com atendimento focado nas pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório central do Idam funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus, ao lado do campo da Ulbra, e o atendimento ao público é realizado na Unidade Local de Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina, próximo à barreira da cidade.

FOTO: Diego Alves/Idam