Profissionais do Hospital Delphina Aziz recebem treinamento sobre descarte correto de resíduos sólidos

Ação foi promovida pela OZN Health, concessionária responsável pelos serviços não assistenciais do Hospital

Os profissionais e colaboradores do Hospital Delphina Aziz concluíram, nesta quarta-feira (28/04), treinamento para o manejo e a segregação correta de resíduos hospitalares.

Promovido pela OZN Health, concessionária responsável pelos serviços não assistenciais da unidade de saúde, com apoio da Organização de Saúde, o treinamento de segregação de resíduos hospitalares é importante para capacitar e garantir o manuseio correto dos resíduos evitando riscos à saúde e a contaminação do solo e das águas.

“Esta é uma iniciativa que reforça nosso ideal de treinamentos constantes, ainda mais para um tema tão importante como o correto manuseio de resíduos hospitalares. É uma oportunidade que temos para treinar e capacitar nossos profissionais e, diretamente, contribuir para uma sustentabilidade maior do planeta”, afirmou o diretor da OZN Health, Thiago Python.

O programa é realizado periodicamente e elaborado a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais buscando minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e encaminhá-los de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Sobre a OZN Health – A OZN Health é uma empresa da Opy Health, plataforma de ativos de infraestrutura e serviços no setor de saúde no Brasil, que tem como objetivo a gestão de ativos por meio de parcerias público-privadas (PPPs) e do estabelecimento de modelos de negócio com agentes privados.

A empresa é responsável pelos serviços não assistenciais do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus, sendo encarregada pela gestão dos setores de manutenção, logística, limpeza, segurança, recepção, alimentação, lavanderia, digitalização e tecnologia da informação do Hospital, com foco na promoção de infraestrutura e serviços de excelência para o setor da saúde.

A principal atividade da empresa é cuidar da gestão hospitalar e promover a inovação da área da saúde, de forma que os profissionais e equipes médicas possam oferecer o melhor atendimento aos pacientes, com qualidade e segurança.

FOTOS: Divulgação/OZN Health