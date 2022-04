Profissionais do Amazonas recebem treinamento para qualificação das informações em saúde

Capacitações serão mensais, atendendo demanda da capital e do interior do estado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), capacitou profissionais de saúde da área administrativa, que atuam em unidades na capital e no interior do estado, com o objetivo de ampliar e qualificar as informações de saúde, por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), do Ministério da Saúde (MS).

A capacitação, que se encerrou na sexta-feira (29/04), reuniu profissionais de 10 municípios na Escola de Formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra, em Manaus, e abordou os sistemas de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), de Informação Ambulatorial (SIA) e de Informação Hospitalar (SIH).

A secretária executiva de Gestão da Atenção à Saúde (Seges), Nayara Maksoud, reforça a importância da realização periódica e contínua de capacitação de profissionais, visando a ampliação do faturamento das unidades ambulatoriais e hospitalares.

“Isso é de extrema importância e é um dos objetivos do Programa Saúde Amazonas, que também proporciona educação permanente para as equipes que atuam com os sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde. Então, a SES-AM, por meio do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, ao longo dos dois últimos anos, capacita as equipes, tanto do interior como da capital, de forma prática e de acordo com a realidade e dúvidas que cada município tem, para que o produto final seja o produto que mostre realmente a quantidade e a qualidade das informações do dia a dia da assistência que é prestada em cada um desses locais”, afirmou Nayara Maksoud.

A chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação (Decav) da SES-AM, Lyana Portela, ressaltou que os profissionais serão capacitados e orientados sobre as informações dos sistemas de informação do MS mensalmente. Segundo ela, a capacitação ficará à disposição para os profissionais da capital e dos municípios do interior do estado.

“Essas ferramentas serão utilizadas como um importante instrumento de gestão, subsidiando assim as ações de planejamento, programação, regulação, avaliação, controle e auditoria da assistência. Considerando que temos uma rotatividade de profissionais, principalmente nas unidades do interior, é importante manter uma agenda permanente de treinamento para que não haja descontinuidade na inserção de dados e com vista também à melhoria da qualidade das informações nos referidos sistemas”, ressaltou.

Participantes – No total, 65 profissionais participaram da qualificação que iniciou na terça-feira (26/04), dos municípios de Beruri, Humaitá, Iranduba, Lábrea, Manaus, Manicoré, Nhamundá, São Paulo de Olivença, Silves e Urucará. O local do treinamento foi disponibilizado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

FOTOS: Divulgação/SES-AM